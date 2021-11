Scheidsrechterstekort komend weekend door Rode Duivels

Zoek komende zaterdagavond niet naar wedstrijden in de lagere regionen van ons voetbal. Door een beslissing van de voetbalbond moeten alle wedstrijden zaterdagavond starten ten laatste drie uur voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Estland om 20u45. Heel wat matchen verschuiven zo naar een vroeger moment op zaterdag of naar zondag. Meer wedstrijden op hetzelfde moment dus, wat een scheidsrechterstekort oplevert.

Zaterdagavond om 20u45 nemen de Rode Duivels het in het Koning Boudewijnstadion in Brussel op tegen Estland in de WK-kwalificaties. Die wedstrijd heeft echter grote gevolgen voor de rest van het Belgische voetbal. Door een beslissing van de Raad van Bestuur van de voetbalbond mogen andere matchen immers niet doorgaan op zaterdagavond. “De redenering daarachter is dat iedereen zo naar de Rode Duivels kan kijken”, legt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen uit.

“Die beslissing is door de Raad van Bestuur van de KBVB genomen, maar is niet nieuw. Vroeger stond die zelfs in het bondsreglement”, aldus Van Craen. Die beslissing heeft echter wel grote gevolgen, want door de verschuivingen op de kalender zal er komend weekend op zaterdagnamiddag en zondag een scheidsrechterstekort in de lagere regionen zijn. “Al kampen we altijd met een scheidsrechterstekort”, legt Van Craen uit. “Alleen zal het nu inderdaad nog wat groter zijn. Maar we krijgen dat wel opgelost. Meestal springen er mensen van de clubs zelf in.”

“Verder zijn de nieuwe scheidsrechterscursussen intussen bezig en lopen er verschillende campagnes. We hopen dus dat het betert naar de toekomst toe”, zegt Van Craen nog.

