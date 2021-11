Indiase rivier bedekt met giftige schuimlaag

In India is maandag de Yamuna, een van de heilige rivieren in het land, bedekt met een giftige schuimlaag. Volgens autoriteiten is de vervuiling te wijten aan de grote toevloed van rioolwater en industrieel afval.

De Yamuna, een zijrivier van de Ganges, is een van de meest vervuilde rivieren van het land. De giftige schuimlaag weerhoudt hindoes er echter niet van in de rivier te duiken om de vierdaagse Chhath Puja te vieren. Het incident verstoort wel de watertoevoer naar een deel van de omliggende steden, maar het is nog onduidelijk hoeveel huishoudens er getroffen werden.

De autoriteiten hebben zich lange tijd tevergeefs ingespannen om de Yamuna schoon te maken, maar elk jaar doet het fenomeen van giftig schuim zich voor. In 2020 onthulde een rapport al dat de waterkwaliteit in de rivier de voorbije vijf jaar ernstig verslechterd was.

De Indiase hoofdstad New Delhi gaat momenteel ook al gebukt onder een dikke laag smog, veroorzaakt door de uitstoot van giftige gassen door industrie en verkeer. De stad staat gekend als een van de meest vervuilde steden ter wereld, met plaatselijk een luchtverontreiniging die 16 keer hoger ligt dan toegelaten door de Wereldgezondheidsorganisatie.