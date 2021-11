Spanning neemt toe nu lokale besturen strengere maatregelen nemen: “Epidemiologisch kookt het over”

Nadat de burgemeester van Knokke alle indoor evenementen in zijn gemeente verboden heeft, en ook in Houthulst de evenementen buiten tijdelijk op de schop gaan, stijgt de spanning over de aanpak van de pandemie. Steeds meer gemeenten voeren eigen maatregelen in, want ook Wielsbeke last intussen alle evenementen af in het kader van de seniorenveertiendaagse. “Dit is niet de manier om dit aan te pakken”, reageren virologen.