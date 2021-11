Na Houthulst en Knokke neemt ook Diksmuide extra maatregelen tegen stijgende coronacijfers: “Niets doen zou onverantwoord zijn”

“Hiermee reageren we op het aantal coronabesmettingen die nog nooit zo hoog waren. We beseffen dat dit een harde beslissing is, maar we willen de reguliere werking van de verenigingen en de scholen zoveel als mogelijk vrijwaren. Dit wil zeggen dat de activiteiten van externe organisatoren zoals bijvoorbeeld verenigingen en scholen wel kunnen doorgaan”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V).

Het aantal coronabesmettingen is op enkele weken tijd gestegen van een tiental naar 125. “In eerdere coronagolven noteerden we over een periode van zeven dagen nooit meer dan 85 besmettingen. Op zeer korte tijd overschrijden we nu die drempel. We vinden het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Niets doen met zoveel besmettingen zou onverantwoord zijn. Na veertien dagen zullen we de situatie opnieuw bekijken”, verduidelijkt Lies Laridon.

Dit wordt geschrapt

Volgende activiteiten worden geschrapt: het onthaal nieuwe inwoners (14/11/2021), het startersevent lokale economie (16/11/2021), de zwemmarathon (20/11/2021), de vrijetijdsbeurs voor senioren (20/11/2021), de Sintshow Kadens (27/11/2021), het bewonersplatform Keiem (17/11/2021) en Lampernisse (18/11/2021), de Sinterklaasbingo (30/11/2021) en de dorpsrestaurants.

Deze activiteiten mogen wel nog doorgaan: de 11.11.11-instuif (12/11/2021), de culturele voorstellingen, de 11-novembervieringen, het Te Deum, de Sint te gast, het sociaal restaurant in het woonzorgcentrum blijft open, de cafetaria van het lokaal dienstencentrum kan openblijven en de clubwerkingen van het lokaal dienstencentrum blijven gewoon verder gaan.