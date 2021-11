Hoe de familie waar de Britten zich voor schamen opnieuw controverse veroorzaakt

Als er één naam is die in Groot-Brittannië een hoogst ongemakkelijk gevoel opwekt, is het wel die van de familie Mosley. Pater familias Oswald Mosley was een adept van Mussolini en Hitler. Hij is een eeuwige smet op de Britse geschiedenis omdat zijn fascistische en autoritaire partij in de jaren dertig brede steun in de media genoot en massa’s Britten mobiliseerde. Wijlen zijn zoon Max legde ook geen parcours af om trots op te zijn. Nu zorgt een rijkelijke donatie uit het fortuin van vader Oswald aan Oxford en andere Britse universiteiten opnieuw voor controverse.