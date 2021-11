Minister Vandenbroucke wil erkenning niet-gevaccineerde zorgverleners intrekken vanaf 1 april

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil vanaf 1 april overgaan tot de intrekking van de erkenning van zorgpersoneel dat niet volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus. Dat heeft hij maandagmiddag nog eens herhaald in de Kamer.

De verplichte vaccinatie van zorgpersoneel ligt al een tijdje op tafel. Minister Vandenbroucke heeft nu een voorstel gedaan aan de regering om effectief over te gaan tot de verplichting voor onder meer artsen, verpleegkundigen, logopedisten, orthopedagogen, klinisch psychologen en ambulanciers, en om daar vanaf 1 april ook een sanctie aan te koppelen: wie dan niet volledig ingeënt is tegen Covid-19, zou zijn of haar job in de zorgsector niet langer mogen uitoefenen. De Vooruit-vicepremier kondigde dat eind vorige week al aan op VTM Nieuws.

Vandenbroucke hoopt dat het ontwerp in kwestie snel de goedkeuring krijgt van zijn collega-ministers, zodat het in het parlement besproken kan worden. Mogelijk is dat nog voor het kerstreces, al is dat verre van zeker.

Volgens de minister zou zo’n regeling in elk geval “een sterk signaal” zijn “dat men niet meer zoveel tijd heeft om zich te laten vaccineren om nog een zorgend beroep uit te kunnen oefenen”. Tegelijkertijd wil Vandenbroucke zich hoeden voor stigmatisering van de sector. “Een groot deel van die mensen heeft zich laten vaccineren. Maar het is belangrijk dat iedereen dat doet, voor de bescherming van zichzelf en hun patiënten.”

Voor de verplichting van de Covid-vaccinatie voor het niet-zorgend personeel in de zorgsector, denk aan logistieke medewerkers of technische ondersteuners, rekent Vandenbroucke op de deelstaten, omdat die daar volgens de minister de juiste juridische instrumenten voor in handen hebben. “Ik heb mijn collega-ministers in de interministeriële conferentie Volksgezondheid (het overlegorgaan met alle bevoegde ministers van het land, red.) gevraagd om zelf wetgevende initiatieven te nemen in die zin. Vanuit de Vlaamse regering heb ik vorige week gehoord dat zij een intiatief zouden overwegen.”