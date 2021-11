Huisartsen klagen slechte werking van contactopsporing aan

Huisartsen klagen over de contactopsporing van de overheid. Het systeem, waarbij hoogrisicocontacten gecontacteerd worden met een code om zich zelf te laten testen, zou niet goed werken. Daardoor raken de huisdokters overbelast en raken andere patiënten mogelijk zelfs in gevaar.

Wanneer iemand positief test op het coronavirus, wordt die opgebeld door een contactopspoorder. Vervolgens moeten ook de hoogrisicocontacten van de besmette persoon gecontacteerd worden. Maar daar loopt het volgens huisartsenvereniging Domus Medica mis.

“Een hoogrisicocontact krijgt een sms waarin staat dat ze binnen de 48 uur een code krijgen om een test af te leggen”, klinkt het. “Maar veel van die mensen worden niet meer gecontacteerd. Dan gaan ze maar zelf naar de huisarts met hun vraag voor meer informatie of om meteen een test af te leggen. Dat zijn voornamelijk vragen rond administratie, rond de aanmaak van codes om een test af te leggen, terwijl dat onze core business niet is. We staan als de onderste in de trechter. Zo komt alles bij ons terecht. ”

De huisartsen willen dat de overheid dringend werk maakt van het verbeteren van de contactopsporing.