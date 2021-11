Dokter die Sergio Agüero behandelt, is de broer van Pedro Brugada, de bekendste cardioloog van ons land: “We zijn bijzonder voorzichtig met Agüero”

De ene behandelde Koning Albert II, de andere heeft momenteel Sergio Aguero op zijn behandeltafel liggen, de sterspeler van Barcelona die met hartritmestoornissen te kampen heeft. En er is nog een derde broer: geloof het of niet, maar die is ook hartspecialist. Het opmerkelijke verhaal van de bekendste Belgische cardioloog Pedro Brugada (69) en zijn (Spaanse) broers Josep (63) en Ramon (55). “Het is afwachten hoe Agüero reageert.”