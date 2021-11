Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar was het vandaag een speciale terugkeer naar school. Door de stijgende besmettingscijfers moeten zij nu ook een mondmasker dragen. En voor velen is dat de eerste keer ooit. Leuk was het niet, maar bij de tienjarigen is het besef er wel waarom het moet. “Zo zorgen we dat corona weggaat.”