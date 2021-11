Jurk die Amy Winehouse droeg tijdens laatste concert geveild voor 243.000 dollar

Een mini-jurk die de in 2011 overleden zangeres Amy Winehouse droeg tijdens haar laatste officiële concert, is zondag in Beverly Hills voor meer dan 243.000 dollar (ongeveer 210.000 euro) onder de hamer gegaan. Veilinghuis Julien’s Auction had op voorhand geschat dat de jurk 15.000 tot 20.000 dollar zou opbrengen.

De Britse zangeres, bekend voor nummers als “Back to Black” en “Rehab” droeg het zwart-groene jurkje tijdens een concert in Belgrado in juni 2011. Ze strompelde toen over het podium en werd op boegeroep onthaald. Kort daarna annuleerde ze haar geplande tournee in Europa.

Op 23 juli werd Winehouse dood aangetroffen in haar appartement in Londen. Ze stierf aan alcoholvergiftiging toen ze 27 jaar oud was.

Verjaardagskaart van Adele

Het jurkje behoorde tot een collectie van 800 voorwerpen die tijdens een tweedaagse veiling werden geveild. Op de eerste dag gingen al verschillende stukken ver over de geschatte prijs. Zo ging onder meer een goudkleurige mini-jurk van Dolce & Gabbana voor 150.000 dollar onder de hamer terwijl ze geschat was op 7.000 dollar. Een zwart-wit gestreepte jurk die de zangeres droeg tijdens een optreden op de “Tonight Show” met Jay Leno in 2007 bracht 25.000 dollar op. Een bieder betaalde meer dan 11.000 dollar voor een zwarte rok die Winehouse droeg tijdens de Grammy Awards 2008 toen ze vijf trofeeën won.

De turquoise beha die de zangeres droeg in de videoclip voor “You Know I’m No Good” bracht een goede 25.000 dollar op. Twee van de opgezette dieren van de Britse ster gingen voor meer dan 6.200 dollar onder de hamer. Er werd ook een verjaardagskaart geveild die Winehouse had gekregen van zangeres Adele. Die kaart werd in de catalogus geschat op 200 tot 400 dollar, maar werd uiteindelijk geveild voor 3.200 dollar.

Zondag ging ook nog een rode hartvormige lederen handtas, door het label Moschino voor Winehouse ontworpen en geschat op 20.000 euro, voor 205.000 dollar (177.000 euro) onder de hamer.

Amy’s ouders, Mitch en Janis, hebben geholpen bij het opzetten van de veiling. Een deel van de opbrengst gaat naar de Amy Winehouse Foundation, dat jongeren helpt beschermen tegen alcohol- en drugsmisbruik.