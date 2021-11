Onderzoek opgestart naar grootschalig seksueel misbruik van lijken in Verenigd Koninkrijk

De 67-jarige David Fuller had donderdag schuldig gepleit aan de moord op twee vrouwelijke patiënten in 1987. Hij gaf ook toe in mortuaria 44 lijken seksueel te hebben misbruikt.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In twaalf jaar tijd zou hij zich aan zeker honderd lijken hebben vergrepen, van wie er al 81 geïdentificeerd konden worden.

Fuller pleitte schuldig — © AFP

Miljoenen foto’s en filmpjes

Fuller werkte sinds 1989 voor verschillende ziekenhuizen. Sinds september 2011 was hij in een ziekenhuis in Pembury, in het graafschap Kent, aan de slag. Daar ging het misbruik verder tot hij werd opgepakt.

Fuller zegt dat hij bijna al het misbruik heeft gefilmd. Bij hem thuis zijn miljoenen foto’s en video’s van het misbruik tussen 2008 en 2020 aangetroffen.

Minister Javid maakte maandag in het parlement zijn excuses over aan “de vrienden en familieleden van alle slachtoffers”. Hij erkende wel dat hij daarmee “de pijn en het leed” niet kan wegnemen. “We hebben de plicht om in detail te onderzoeken wat er is gebeurd, om ervoor te zorgen dat dit zich nooit meer kan voordoen”, stelde hij.

De onafhankelijke onderzoekscommissie moet onder meer verklaren “hoe deze overtredingen in het verleden onopgemerkt konden blijven”.