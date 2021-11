Ontwikkelingssamenwerking krijgt veel kritiek: overheid wil campagne starten

Eens goed in de verf zetten welke resultaten België bereikt via ontwikkelingssamenwerking, om zo het draagvlak bij de bevolking te verhogen. Dat is de inzet van een nieuwe communicatiecampagne van de overheid, die over drie jaar zal lopen.

De FOD Buitenlandse Zaken is daarvoor op zoek naar een partner die “speciale aandacht besteedt aan het ontkrachten en ontmijnen van verkeerde en negatieve percepties en misvattingen die rond ontwikkelingssamenwerking kunnen bestaan”, klinkt het in het bestek. “De FOD wenst hiermee proactief het publiek te informeren over de concrete resultaten die behaald worden, over de uitdagingen die hierbij bestaan en overwonnen moeten worden.”

Op ontwikkelingssamenwerking komt er wel vaker kritiek. “Bevoegd minister Meryame Kitir (Vooruit) is op dit eigenste moment vele miljoenen euro’s aan het uitdelen in Noord-Afrika, maar om iets te doen aan de brandstofprijzen, is er blijkbaar geen geld”, zei Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) vorige week nog in de Kamer tijdens een discussie over het omgekeerde cliquetsysteem voor brandstofprijzen.

De FOD laat eerst in kaart brengen wat de verschillende houdingen zijn tegenover ontwikkelingssamenwerking, om op basis daarvan “verschillende boodschappen op maat van de verschillende doelgroepen” te laten ontwikkelen.

De campagne zal maximaal 500.000 euro kosten. (kba)