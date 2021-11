Minister van Energie Tinne Van der Straeten over klimaatplannen: “Er is discussie, maar dat mag een samenwerking tussen Vlaams en federaal niveau niet in de weg staan”

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil dat de Vlaamse en federale regering blijven samenwerken in functie van de klimaatplannen die op tafel liggen. De onenigheid tussen beide niveaus mogen dat niet in de weg staan, benadrukte ze maandagavond in Terzake.

Dit weekend nog reageerde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op de kritiek van minister Van der Straeten (Groen), die in een interview in deze krant zei dat de Vlaamse klimaatplannen te weinig ambitieus zijn. “We hebben geen lessen te ontvangen van een minister die bijkomende gascentrales wil plaatsen. We hebben 40 maatregelen bovenop het Vlaamse klimaatplan. Waar is het federale plan? Waar zijn de concrete maatregelen?”, vroeg hij zich af. “Minister Van der Straeten moet in eigen boezem kijken”, aldus Jambon.

In Terzake benadrukte minister Van der Straeten dat een discussie tussen beide niveaus een samenwerking niet in de weg mogen staan. “Over sommige punten hebben we een andere mening”, zei ze. “Maar dat staat niet in de weg dat je niet kan samenwerken. Het is nog altijd de bedoeling dat alle beleidsniveaus elkaar helpen om het beter te doen.”

Van der Straeten ontkent niet dat de “Vlaamse houding” frustratie opwekt. “De ambitie die we als land, als onderdeel van Europa, aan de dag moeten leggen, is bepaald door Europa. Dat is 55 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030, met als doel de klimaatopwarming te beperken tot anderhalve graad. Er is dus ambitie nodig, maar ook maatregelen om het doel te kunnen bereiken”, klinkt het maandag. “Maar het is niet omdat ik vind dat er meer ambitie moet zijn, dat ik geen partner wil zijn voor de Vlaamse regering. Er is veel dat ons bindt, denk maar aan het investeren in elektrische wagens of het aanmoedigen van de warmtepomp.”