Rapper Travis Scott gaat alle bezoekers festival Astroworld terugbetalen na dodelijk drama

De Amerikaanse rapper Travis Scott is van plan om alle bezoekers van het Astroworld Festival in de Amerikaanse stad Houston terug te betalen na de tragische gebeurtenissen van afgelopen weekend tijdens zijn concert. Dat hebben ingewijden aan het Amerikaanse entertainmentblad Variety verteld. De rapper heeft ook besloten om zijn optreden op het Day N Vegas Festival, dat normaal gepland staat voor komend weekend, af te zeggen omdat hij “te overstuur” is.