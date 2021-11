Frustraties over nieuwe regels in onderwijs, viroloog Steven Van Gucht: “Soms moet ik zelf goed nadenken wat de regels zijn”

De quarantaineregels en het strenge testbeleid in het onderwijs lagen fors onder vuur voor de herfstvakantie. Te veel gezonde kinderen zaten nodeloos thuis. Nu zijn de regels voor de lagere scholen eenvoudiger gemaakt. “Maar de frustraties zijn er nog altijd”, klinkt het bij de artsen. Moet bij een besmette leerling heel de klas getest worden? Is het anders voor leerlingen in het secundair? Er zijn nog heel wat vragen, die we voor jou proberen te beantwoorden.