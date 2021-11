Ook geen Tielemans bij Duivels: Martinez moet noodgedwongen sleutelen tegen Estland en Wales

Youri Tielemans (24 jaar, 47 interlands) is één van die spelers die vrijwel nooit geblesseerd is. Vorig seizoen speelde hij 70 wedstrijden bij Leicester en de Rode Duivels, het seizoen voordien 51 matchen en het seizoen daarvoor 63. Ook nu, begin november, zat hij alweer aan 27 duels. Tot hij zondag in botsing kwam met Leeds-doelman Meslier en naar de kant moest. Het verdict van de Leicester-dokter kwam gisteren: minstens drie weken buiten strijd met een scheurtje in de kuit. Dat betekent geen duels met de nationale ploeg.

Roberto Martinez heeft nog geen vervanger opgeroepen en het is maar de vraag of hij dat gaat doen. De bondscoach heeft genoeg oplossingen om de afwezigheid van Tielemans, die altijd naast Axel Witsel op het middenveld speelt, op te vangen. De Bruyne speelde op die plaats, maar Hans Vanaken liep daar al tegen zwakkere tegenstanders. Estland, de tegenstander van zaterdag waartegen de Duivels zich mits winst kunnen verzekeren van WK-deelname, is met zijn 105de plaats op de FIFA-ranking een zwak broertje. Ook Dennis Praet kan op de plaats van Tielemans uit de voeten.

Hazard fit

Ook de afwezigheid van Lukaku en Batshuayi in de spits zal voor verschuivingen in het team zorgen. Martinez werd na de slecht afgelopen Nations League bekritiseerd omdat hij te veel vasthoudt aan dezelfde spelers. Nu wordt hij evenwel gedwongen wat aanpassingen door te voeren. Wat wel vaststaat, is dat Eden Hazard volop speelgelegenheid zal krijgen. Hoewel hij fit is, kreeg hij sinds zijn laatste interland in de Nations League tegen Frankrijk bij Real Madrid wel maar 34 minuten.

De Rode Duivels beginnen woensdag met een training om 17 uur aan hun voorbereiding op de interlands tegen Estland (zaterdag) en in Wales (dinsdag). Na het uitvallen van Tielemans telt de selectie voorlopig 28 spelers.