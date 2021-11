Twee verkeersdoden kort na elkaar aan station Antwerpen-Berchem, maar niemand lijkt verantwoordelijk voor gevaarlijk plein

Bij een ongeval met een vrachtwagen op het Edgard Ryckaertsplein, voor het station van Antwerpen-Berchem, is maandagmorgen een 55-jarige vrouw uit Borgerhout om het leven gekomen. Zaterdag gebeurde een gelijkaardig dodelijk ongeval op het plein. Ondertussen is het bijzonder onduidelijk wie eigenlijk verantwoordelijk is voor het plein. Infrabel, de NMBS, het Antwerpse stadsbestuur én het district Berchem schuiven die verantwoordelijkheid van zich af.

Het ongeval gebeurde maandagmorgen rond 7.15u. “Het slachtoffer, een 55-jarige vrouw uit Borgerhout, stak volgens getuigen het Burgemeester Edgard Ryckaertsplein over, richting de ingang van het station Antwerpen-Berchem”, vertelt woordvoerder Sven Lommaert van de Antwerpse politie. “Op hetzelfde moment zou een vrachtwagen achteruit het plein zijn opgereden.”

(Lees verder onder de kaart)

Het ongeval gebeurde niet op de rijweg maar op het plein, waar bestelwagens alleen mogen rijden om het station te bevoorraden. — © RR

Een satellietbeeld van het plein, met de bewuste rijweg rood omcirkeld. — © RR

Bij dat manoeuvre belandde de vrouw onder de vrachtwagen. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, moet verder onderzocht worden. Mogelijk merkten noch de chauffeur, noch het slachtoffer het gevaar tijdig op. “De 41-jarige bestuurder is meegenomen naar het kantoor voor verder verhoor”, aldus Lommaert nog.

Zaterdagochtend kwam op nagenoeg dezelfde locatie een 19-jarige vrouw om het leven. Ook toen werd het slachtoffer aangereden door een vrachtwagen die achteruitreed.

Groen vraagt oplossing

Antwerps Groen-fractieleider Imade Annouri vraagt dat naar aanleiding van de twee dodelijke ongevallen alle betrokkenen zouden samenzitten om tot een oplossing te komen op dit plein.

Groen-fractieleider Imade Annouri vraagt maatregelen … en tijdens een interview op ATV wordt meteen nog eens duidelijk waarom. — © ATV

“Hier worden conflicten gecreëerd”, zegt Annouri. “Het gaat hier om en smalle strook waar dagelijks duizenden pendelaars wandelen of fietsen. Daar komen dan nog eens bestelwagens tussen om het station van Berchem te bevoorraden. Een voetganger of een fietser verwacht dit niet op een plein. Ik snap ook niet dat er bijvoorbeeld aan de zijde van de Singel geen laad- en loszone is ingericht. Het is ondertussen duidelijk dat dit plein moet worden heraangelegd.”

Pendelaars klagen al langer over het aan- en afrijden van de bestelwagens op het plein. Bovendien is dat deel van het plein redelijk donker. Het is ook onduidelijk of de bestelwagens wel op het plein mogen rijden voor leveringen aan het station.

Wie is verantwoordelijk?

Maar wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor het Burgemeester Edgard Ryckaertsplein? Infrabel verwijst door naar de NMBS. Bij de NMBS bevestigen ze dat het Burgemeester Edgard Ryckaertsplein hun eigendom is, maar dat het beheer bij de stad Antwerpen zit.

Berchems districtsschepen van Mobiliteit en Publiek Domein Bruno De Saegher (N-VA) zegt duidelijk dat het plein niet onder zijn bevoegdheid valt, want dat het een bovenlokaal plein is. Antwerps schepen van Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld) ontkent dat dit een stedelijk plein is en dat het beheer daadwerkelijk bij de NMBS ligt. En zo is de cirkel rond.

Op het kabinet van Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) wachten ze het politierapport af. “Op dit moment weten we niet wat de precieze omstandigheden zijn van de twee dramatische ongevallen”, klinkt het. “We kunnen dus ook geen uitspraken doen over de verkeerssituatie op het plein. Ondertussen leven we uiteraard erg mee met de nabestaanden van beide slachtoffers.”

Schepen Marinower gaat de organisatie van de mobiliteit op het Burgemeester Edgard Ryckaertsplein wel op de agenda brengen van het kabinettenoverleg verkeersveiligheid. “Hier zitten alle bevoegde diensten samen, zoals de politie”, zegt Marinower. “Daar zal dan bekeken worden welke structurele oplossingen er moeten komen.”