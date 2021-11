Nieuwe ‘2G-regel’ in Oostenrijk waardoor negatieve coronatest niet langer volstaat: “Kan aanzetten om zich te laten besmetten”

Geimpft of genesen. Gevaccineerd of genezen. Wie in Oostenrijk en sommige delen van Duitsland nog onder de mensen wil komen, moet voortaan aan die ‘2G-maatregel’ voldoen. Een negatieve coronatest volstaat niet langer. Bij ons is dat (nog) niet aan de orde. “Zo’n systeem kan vaccinweigeraars ertoe aanzetten om zich expres te laten besmetten”, zegt viroloog Steven Van Gucht.