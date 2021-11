Vergeleken met de Wonder of the Seas lijken de sleepboten wel lilliputters. — © BELGAIMAGE

De scheepswerven van het Franse Saint-Nazaire, aan de Atlantische Oceaan, hebben ’s werelds grootste cruiseschip uitgewuifd. The Wonder of the Seas, waarmee een investering van 1,2 miljard euro is gemoeid, biedt plaats aan alles samen 9.000 toeristen en bemanningsleden. Al zou het wel eens de Laatste der Mohikanen kunnen zijn.