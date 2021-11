Al 200 mensen werken voor Alibaba in Luik

Al meer dan 200 mensen zijn tewerkgesteld in het eerste magazijn op de luchthaven van Luik van Cainiao Network, de logistieke tak van de Chinese internethandelsgigant Alibaba. De site op de Luikse luchthaven is sinds een maand operationeel.

Het eerste magazijn (van drie) bevindt zich in Grâce-Hollogne en is ongeveer 33.000 vierkante meter groot. Een zone is bestemd voor de snelle transit van goederen, een andere voor het sorteren van pakjes. Eens de twee andere depots klaar zullen zijn, zou er gemikt worden op 900 directe en 3.000 indirecte banen. (blg)