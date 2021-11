Lasse Vigen mocht tegen Eupen nog eens starten bij Essevee: “Prestatie om op te bouwen. Collectief én persoonlijk”

Tegen Eupen koos Francky Dury zaterdag voor drie nieuwe namen in zijn basiself in vergelijking met een week eerder. Een daarvan was Lasse Vigen (27). De Deen werd deze zomer met grote trom en even grote verwachtingen binnengehaald, maar deemsterde na een veelbelovende seizoenstart weg en verzeilde op de bank. Tot zaterdag

“Vermoeid. Het was lastig”, glimlachte Lasse Vigen na de wedstrijd in Eupen (1-1) wanneer we hem vroegen hoe het met hem ging. Begrijpelijk, want voor het eerst sinds 11 september mocht hij van Dury nog eens meer dan een helft spelen. Zijn laatste speelminuten dateerden dan weer van 3 oktober, toen hij op het veld van Seraing aan de rust in de kleedkamer moest blijven.

De van Brondby overgekomen Deen heeft er dan ook niet de leukste maanden op zitten. Hij werd gehaald als potentiële sterkhouder, maar kon nog niet helemaal overtuigen. “Na een goede seizoenstart, zakten we als team een beetje ineen”, vertelt hij. “Persoonlijk ging het ook minder. Ik had wat fysieke problemen, waardoor ik niet honderd procent was.” Vooral zijn kuit speelde hem in die periode parten. Nu zijn die problemen echter van de baan. “De laatste weken voel ik dat het een stuk beter gaat. Ik heb ook hard gewerkt om de coach te overtuigen van mijn kwaliteiten”, aldus Vigen.

Met succes, want tegen Eupen kon hij dus opnieuw rekenen op een basisplaats. “Het was fijn om nog eens te starten, nadat ik enkele weken aan de bank gekluisterd bleef. Ik ben tevreden met waar ik momenteel sta en ben ervan overtuigd dat ik vanaf nu steeds beter zal worden. Een voetballer heeft nood aan speeltijd en ritme. Net daarom deed deze basisplaats zoveel deugd.”

Tijdens de wedstrijd viel de middenvelder meteen op met zijn coaching en grinta, ook al zakte hij de tweede helft wat weg en werd hij een kwartier voor tijd gewisseld. Dat het nog beter kan, besefte hij zelf ook. “Met sommige zaken was ik nog niet helemaal tevreden, maar ik kan wel bouwen op deze prestatie. Ik push mezelf om altijd op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Dat deed ik ook toen ik naast de ploeg viel, want als je niet speelt kan je nog steeds een impact hebben op het team door goed te trainen en de jongens rond je te stimuleren.”

Zijn aanpak loonde, getuige de basisplaats. Al leverde die geen drie punten op. Vigen kon wel leven met de prestatie van zijn team. “Het was een moeilijke match om in balbezit veel klaar te spelen. Maar de organisatie stond er en we werkten hard als team. Als je er een week eerder zes om de oren krijgt, is het vooral zaak om niet naïef te gaan spelen. Net daarom was het goed dat er weer een structuur zichtbaar was in het team en dat we konden aanknopen met een gelijkspel. Hierop kunnen we bouwen. Hopelijk kunnen we op termijn én een stevige organisatie neerzetten én goed voetbal spelen. Maar dat kost tijd.”

Tijd die Essevee misschien niet heeft, want het programma na de interlandbreak oogt tot Nieuwjaar loodzwaar met duels tegen Gent, Beerschot, Anderlecht, Club Brugge, Union, KV Mechelen en Standard. “Evident wordt het niet”, geeft Vigen toe. “Het wordt zaak van elke match goed voor te bereiden. Ik ben er ook van overtuigd dat we zeker niet kansloos zijn om punten te pakken als we dezelfde mentaliteit tonen als op Eupen. Ik blijf erbij: dit was een prestatie waarop gebouwd kan worden. Zowel collectief, als voor mij persoonlijk.”