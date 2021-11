De Buffalo’s lijken weer helemaal bij af. De puike Europese campagne wordt bijna volledig overschaduwd door de bijzonder matige resultaten in de competitie. Ook in Seraing bleek AA Gent niet in staat om een erg defensief geïnspireerde tegenstander te verslaan. Schaduwcoach Wim De Coninck ziet vooral telkens dezelfde manco’s opduiken.