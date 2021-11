Felice Mazzu vindt dat Union stilaan wat meer respect verdient: “Dit is geen ‘goede start’ meer, we zijn halfweg”

Van een perfecte zaterdagavond gesproken. Felice Mazzu keek met Union zijn ex-club Charleroi in de ogen, waar hij 259 keer aan de zijlijn stond en zijn carrière echt lanceerde. Het werd een ouderwetse feestavond in het Dudenpark: 4-0. Daardoor staat Union nu autoritair aan de leiding met vier punten voorsprong op Club Brugge en Antwerp. “Dit is niet meer een ‘goed begin’ van mijn spelers in de competitie, zoals zo vaak geschreven wordt. Intussen zijn we bijna halverwege”, stelt de 55-jarige coach.