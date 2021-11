Nee, iemand zal niet meteen een boom planten omdat u een foto van uw huisdier op Instagram zette

Op Instagram gaan onze huisdieren wereldwijd viraal sinds iemand beloofde een boom te planten voor elke foto. Plant A Tree Co. zegt er achter te zitten, maar stelt dat de campagne te succesvol is en dat het onmogelijk zoveel bomen kan planten.

Indien u op Instagram zit, heeft u misschien al verschillende huisdieren zien passeren in de Instagramverhalen van de personen die u volgt met daarbij de tekst ‘We zullen 1 boom planten voor elke foto van een huisdier’. Er werden zeker zo’n 1,7 miljoen foto’s gedeeld via Instagramverhalen voordat de sticker onbruikbaar werd gemaakt door Instagram.

Het was lang niet duidelijk wie achter de ‘we’ schuilt en dus de 1,7 miljoen bomen zou planten. Nu heeft organisatie Plant A Tree Co. (@plantatreeco) de verantwoordelijkheid opgeëist voor het starten van de campagne, maar tegelijkertijd aangegeven dat het niet over de middelen beschikt om bijna twee miljoen bomen te planten. ‘We zijn onder de indruk van hoe snel deze post is gegroeid’, klinkt het op Instagram. De organisatie zegt dat het hun post na 10 minuten verwijderd heeft, toen duidelijk werd dat de campagne te succesvol zou worden. Instagram heeft dit nog niet geverifieerd.

Zo’n 1,7 miljoen Instagramgebruikers deelden een foto van hun huisdier in de hoop dat er een boom geplant zou worden. — © Instagram

Inzamelactie

Plant A Tree Co. is nu - ook via Instagram - een inzamelactie begonnen om zo’n 1 miljoen dollar in te zamelen en toch bomen te kunnen planten. Het geld zou naar Trees For The Future gaan, een Amerikaanse ngo die wereldwijd bomen plant, al hebben die op dit moment nog niet duidelijk aangegeven inderdaad samen te werken met Plant A Tree Co.

Op hun website stelt Trees For The Future dat het planten van een boom 0,25 US dollar kost. Indien er dus inderdaad 1 miljoen dollar ingezameld wordt, zouden er vier miljoen bomen gepland kunnen worden. Op Twitter opperen sommige mensen dan weer dat iedereen die een foto heeft gedeeld, misschien zelf een boom zou kunnen proberen planten.

Geen bewijs

Het is niet de eerste keer dat Plant A Tree Co. dergelijke inzamelacties doet. Uit hun Instagramaccount blijkt dat het bedrijf in het verleden via het sociale medium ook al geld heeft ingezameld voor Palestina en de lgbtq+-gemeenschap. Het is niet duidelijk wat er met dat geld gebeurd is.

Op hun website en Instagramaccount stelt het bedrijf verder dat het dankzij verschillende acties al zeker 6.500 bomen heeft helpen planten. Het kan daar echter niet meteen bewijs voor geven en het is ook niet duidelijk waar die bomen geplant werden. De organisatie zegt dat er per verkochte ketting een boom wordt geplant, maar op dit moment worden die tijdelijk gratis verkocht. Niet meteen het beste businessplan.

Het enige adres op de site staat bij het privacybeleid en leidt naar een huis in de Amerikaanse staat Florida. De website geeft niet aan wie het bedrijf heeft opgericht, maar op Instagram volgt @plantatreeco maar zes accounts, waaronder die van een jonge Amerikaan die in zijn bio stelt de oprichter van Plant A Tree Co. te zijn.

Plant A Tree Co. geeft op dit moment tijdelijk gratis kettingen weg, terwijl die het planten van bomen zouden moeten sponsoren. — © rr

Link stickers

De zogenaamde Add Yours-stickers waar Plant A Tree Co. gebruik van maakte, is een nieuwe feature op Instagram. Het werd begin deze maand geïntroduceerd voor Instagramgebruikers. Via een Add Yours-sticker kunnen gebruikers hun eigen foto toevoegen aan een bestaande reeks foto’s over een specifiek onderwerp, zoals ‘een recente foto die je hebt gemaakt’.

Normaal verschijnt op die sticker in het grijs wie er achter de originele post zit, maar bij de huisdieren-sticker was de maker verdwenen. Mogelijk omdat Plant A Tree Co. de oorspronkelijke post al na tien minuten had verwijderd.

Acties op sociale media om bomen te planten zijn overigens niet nieuw. Eind 2019 startten Amerikaanse youtubers MrBeast (Jimmy Donaldson) en Mark Rober een crowdfundingcampagne om 20 miljoen bomen te planten om te vieren dat MrBeast hetzelfde aantal abonnees op het videostreamingplatform had. Intussen werd al meer dan 23 miljoen dollar ingezameld en werden al negen miljoen bomen geplant.