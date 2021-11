Honderden reddingswerkers droegen hem 54 uur lang op brancard: zwaargewonde man uit diepste grot van VK gehaald

De langste reddingsactie van zijn soort ooit in het Verenigd Koninkrijk is tot een goed einde gebracht. Het team dat eerder de Thaise voetballertjes redde, is er nu in geslaagd een veertiger uit het diepste grottencomplex van het land te halen. De speleoloog was zwaargewond geraakt toen een rotsblok afbrak, en moest dagenlang op een draagberrie voorzichtig door spelonken en over wilde riviertjes en watervallen gedragen worden.