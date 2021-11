Virgin Galactic verkocht al 100 tickets naar de ruimte voor 450.000 dollar

Oprichter Richard Branson was op 11 juli de eerste miljardair die een commerciële ruimtereis maakte. — © via REUTERS

Eerder verkocht het bedrijf ook al ongeveer 600 zitjes voor 200.000 tot 250.000 dollar.

De klanten hebben de nieuwe, verhoogde prijs goed ontvangen, aldus Virgin Galactic, dat in zijn kwartaalbericht zijn doel herhaalt om duizend tickets te verkopen voor de lancering van de eerste commerciële vlucht eind 2022.

LEES OOK. Virgin Galactic biedt meer ruimtevluchten aan, maar verdubbelt prijs

“We komen terecht in het tijdperk waarin we onze vloot gaan verbeteren met een duidelijk plan om de duurzaamheid, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid te verbeteren ter voorbereiding op commerciële vluchten volgend jaar,” aldus CEO van Virgin Galactic Michael Colglazier in een persbericht. “De vraag naar ruimtereizen is hoog en we verkopen de zitjes sneller dan verwacht.”

De oprichter van het bedrijf, de Britse ondernemer Richard Branson, was op 11 juli de eerste miljardair die tot in de ruimte vloog aan boord van een toestel van een privémaatschappij. Amazon-oprichter Jeff Bezos volgde enkele dagen later.

Het toestel van Virgin Galactic moest na de vlucht echter tijdelijk aan de grond blijven door een incident tijdens de tocht van Branson. De eerste commerciële vlucht werd daardoor met drie maanden uitgesteld, tot in het vierde kwartaal van 2022. Maandag bevestigde het bedrijf nog op schema te zitten om die deadline te halen.