Amerikaans koppel naar de rechter nadat embryo’s verwisseld werden tijdens ivf-behandeling

Het koppel uit Los Angeles kreeg in september 2019 een dochter na een in-vitrofertilisatie. Daphna en Alexander Cardinale stelden zich meteen vragen, omdat het kindje een donkerder huid had en zwart haar. Een genetische test twee maanden later onthulde dat het meisje niet het biologische kind van het koppel was. Tijdens de vruchtbaarheidsbehandeling bleken twee embryo’s verwisseld. Het biologische kind van het koppel werd een week later geboren.

In januari 2020, toen de kinderen vier maanden oud waren, hebben de twee ouderparen hun kinderen met elkaar geruild. “Ik heb deze vreemde baby op de wereld gebracht, ik heb haar borstvoeding gegeven en vond het geweldig. En toen moest ik haar opgeven”, aldus de moeder maandag, die in de media spreekt van een traumatische ervaring.

Ook voor hun eerste dochter was de situatie zwaar: zij moest plots haar ‘zusje’ afstaan. — © PEIFFER WOLF CARR KANE & CONWAY

Tegelijkertijd misten de koppels de eerste maanden van hun eigen kind. De situatie was ook erg zwaar voor de toen vijfjarige eerste dochter van het stel, die plots haar zusje moest afstaan voor een andere baby. “Dit is een nachtmerrie die ons heel ons leven zal achtervolgen”, aldus de vader.

De advocaten eisen voor de rechtbank een schadevergoeding voor het emotionele trauma dat de kliniek veroorzaakte, en een financiële vergoeding van de gemaakte kosten. Het tweede stel dat betrokken is, wil eveneens een rechtszaak aanspannen tegen de vruchtbaarheidskliniek.

Met de rechtszaak wil het stel ook de aandacht vestigen op vaak voorkomende ongelukken, nalatigheid en een gebrek aan controle tijdens een kunstmatige inseminatie.