Stockholm vermindert aantal elektrische steps vanaf volgend jaar met de helft

De gemeenteraad stemde maandagavond in met het voorstel. Het aantal steps dat vrij gebruikt kan worden daalt vanaf 1 januari van 23.000 naar 12.000, met een maximum van 4.000 stuks per verhuurder.

De drie bedrijven die nog steps mogen verhuren zullen in de komende weken aangekondigd worden. Het gaat om bedrijven die tot nu toe voor weinig problemen hebben gezorgd. Vandaag zijn onder meer Bolt, Lime, Voi, Bird en Tier actief in Stockholm.

Ook in andere hoofdsteden, zoals die van buurlanden Denemarken, en Noorwegen is het aantal steps aan banden gelegd door problemen met onder meer wildparkeren en ongevallen.

In Kopenhagen werden de steps in oktober 2020 zelfs helemaal verbannen, maar vorige maand mochten ze toch terugkeren onder strikte voorwaarden. In Oslo zijn er strenge regels sinds juli, zoals een maximum van 8.000 steps (tegenover 20.000 ervoor) en een verbod om ze te gebruiken tussen 23.00 en 05.00 uur.

Ook in Brussel willen het parlement het gebruik van deelsteps beter omkaderen, zodat gemeenten mensen kunnen verplichten om steps en deelfietsen in bepaalde zones te parkeren, de maximumsnelheid kunnen beperken in voetgangerszones of het aantal controles kunnen opvoeren.