Vermoedelijke seriemoordenaar gearresteerd in Verenigde Staten dankzij opvallende tatoeage

In de Verenigde Staten heeft de FBI maandag een vermoedelijke seriemoordenaar opgepakt, onder andere dankzij de opvallende tatoeage op het voorhoofd van de man. Hij wordt verdacht van zes moorden in de staten Missouri en Kansas. Dat meldt CNN.

Perez Reed (25) werd vrijdag opgepakt in Missouri. Volgens de FBI had hij bij zijn arrestatie een semiautomatisch pistool van het kaliber .40 op zak. “Dat kaliber stemt overeen met de kogelhulzen die gevonden werden bij onopgeloste schietpartijen in de stad St. Louis in september en oktober 2021. Daarbij werden zeker vier mensen gedood.” Reed woonde in St. Louis, maar reisde ook geregeld naar Kansas City. Daar zou hij op soortgelijke wijze nog eens twee slachtoffers hebben gemaakt, aldus de FBI.

De FBI kwam Reed op het spoor dankzij camerabewakingsbeelden uit het appartementsgebouw van zijn laatste slachtoffer. Daarop was een zwarte man te zien met een opvallende tatoeage op het voorhoofd, dezelfde tatoeage die op de arrestatiefoto van Reed te zien is.

Reed vertoeft in een federale gevangenis, en ontkent dat hij iemand gedood heeft, blijkt uit gerechtsdocumenten.

