Het zware ongeval deed zich voor in de lente van vorig jaar.

Roosdaal

Een voormalige buschauffeur die in mei van vorig jaar in Roosdaal een zware aanrijding met een bus van De Lijn veroorzaakte en onder invloed bleek van cocaïne, mag van de politierechter momenteel geen voertuig besturen. Dat de beklaagde na de feiten drugs bleef gebruiken, kon er bij de rechter niet in.