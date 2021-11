Peter De Roover: Onzekerheid over coronamaatregelen is “gevolg van knoeiwerk van de regering”

Dat het niet zeker is of de pandemiewet nog op tijd groen licht krijgt in de Kamer is “het gevolg van het knoeiwerk van de regering”. Dat zei N-VA-fractieleider Peter De Roover op Radio 1. “Daar zijn wij niet verantwoordelijk voor”, klonk het.

Coup de théâtre maandagavond in het federaal parlement: het was de bedoeling om het Koninklijk Besluit dat de epidemische noodsituatie afkondigt en zo de pandemiewet triggert, goed te keuren in de Commissie Binnenlandse Zaken, maar de oppositie stak daar een stokje voor door de tweede lezing te vragen. Daardoor komt de timing in het gedrang, want om het KB binnen de 15 dagen goed te keuren zoals voorzien in de pandemiewet, moet de Kamer het licht ten laatste eind deze week op groen zetten. Een tweede lezing kan echter pas ten vroegste volgende week plaatsvinden. Haalt de Kamer de termijn van 15 dagen niet, dan vervalt het KB en daarmee ook de maatregelen van het laatste Overlegcomité, zoals de mondmaskerplicht in winkels of de telewerkaanbeveling.

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten sprak van een “majeur incident”. Volgens de meerderheid was vlak voor de herfstvakantie in de conferentie van voorzitters van de Kamer namelijk de duidelijke afspraak gemaakt om de pandemiewet deze week maandag en eventueel ook dinsdag in commissie te behandelen, om dan woensdag – netjes binnen de termijn van 15 dagen sinds de afkondiging – plenair te stemmen. Dat staat echter niet zo opgenomen in het verslag van die vergadering, zeggen oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA.

“Gevolg van knoeiwerk”

De onzekerheid over het voortbestaan van de coronamaatregelen is volledig te wijten aan het “knoeiwerk van de regering” en de logica van de pandemiewet, die het parlement eigenlijk vraagt om zichzelf buitenspel te zetten, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover. De meerderheidspartijen kunnen de chaos vermijden door de genomen maatregelen neer te leggen in de vorm van een gewoon wetsvoorstel, opperde hij op Radio 1. “Dat kunnen we dan nog deze week behandelen, op een fatsoenlijke manier.”

De kwestie wordt allicht rond de middag beslecht. De juridische diensten van de Kamer stomen op vraag van de meerderheid een advies klaar over de vraag of de tweede lezing überhaupt mogelijk is in dit geval. Verherstraeten was er maandag in elk geval van overtuigd van niet. De Roover spreekt dat tegen. “Ik mag echt hopen dat men naast het parlement niet ook nog de reglementen buitenspel zet.”