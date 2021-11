Vakbonden dreigen met blokkering van winkelbevoorrading: “Laatste kans”

Omdat onderhandelingen over een nieuw loonakkoord voor de arbeiders in de voedingshandel niet opschieten, dreigen de vakbonden met acties. Daardoor zou de bevoorrading van de winkels in het gedrang kunnen komen, waarschuwen ze.

Woensdag is er een “onderhandeling van de laatste kans”, zegt Kris Vanautgaerden van de christelijke bond ACV Voeding en Diensten. Het overleg gaat over een diverse groep arbeiders in de voedingshandel. Daarbij hoort onder meer het personeel van de depots van de grote supermarktketens, maar ook van kleinere ondernemingen zoals buurtwinkels of slagers.

“Deze sector heeft het zeer goed gedaan in de crisis”, zegt Vanautgaerden. “Enkel de distributeurs die exclusief aan de horeca leveren, hebben zwarte sneeuw gezien. De rest heeft het goed tot zeer goed gedaan.” De vakbonden willen dan ook dat het personeel beloond wordt voor het harde werk.

De bonden eisen 0,4 procent opslag, het maximaal mogelijke, plus de coronapremie van 500 euro. Daarnaast willen ze op ondernemingsniveau kunnen onderhandelen over werkbaar werk. De werkdruk ligt immers enorm hoog in de sector, zegt Vanautgaerden.

De vakbonden houden al informatiesessies in de bedrijven. Als het overleg niets oplevert, dreigen stakingen.