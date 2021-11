Onverwachte wending in zaak-Cleo: Australische politie onderzoekt of “mysterieuze vrouw” ook rol speelde in ontvoering

De Australische politie onderzoekt of er – naast de al opgepakte verdachte Terry Kelly – nog een andere persoon betrokken was bij de ontvoering van Cleo, de 4-jarige kleuter die vorige week levend en wel teruggevonden werd.

De kleine Cleo was gedurende 18 dagen vermist, nadat ze op 16 oktober spoorloos verdween tijdens een kampeervakantie met haar ouders. Haar verdwijning leidde tot een massale zoektocht, die op 3 november goed afliep toen de kleuter werd teruggevonden in het huis van Terry Kelly in Carnarvon, in West-Australië. De 36-jarige werd inmiddels formeel beschuldigd van ontvoering, en zit momenteel in een hoogbeveiligde gevangenis in Perth.

Verrassend genoeg keerden de inspecteurs die het dossier leiden maandag echter terug naar Carnarvon. “Onze focus ligt erop om te bepalen of er nog iemand anders betrokken was, daarom zijn we hier”, aldus inspecteur Cameron Blaine tegen Australische media bij zijn terugkeer. Hij riep inwoners van Carnarvon die iets verdachts hadden gezien, of die de afgelopen weken contact hadden met Kelly op om zich te melden.

Meteen na de arrestatie van Kelly liet de politie nog weten dat ze van mening waren dat hij alleen had gehandeld. Maar de Daily Mail Australia schrijft dinsdag dat de politie nu ook onderzoekt of een vrouw betrokken was bij de ontvoering van Cleo. Het meisje zou tijdens een verhoor namelijk gezegd hebben dat “een vrouw naar het huis kwam om voor haar te zorgen”, “haar hielp met aankleden”, en “haar haar hebben gekamd”. De politie wilde geen commentaar kwijt op het nieuws.