Polen sluit grensovergang wegens spanningen met Wit-Rusland

Wegens de gespannen situatie aan de grens met Wit-Rusland heeft Polen dinsdag een grensovergang met zijn buurland gesloten. Zoals aangekondigd is het grensverkeer voor goederen en personen aan de grensovergang Kuznica sinds 7 uur gesloten, bevestigt een woordvoerster van de Poolse grenswacht. Reizigers moeten naar de grensovergangen in Terespol en Bobrowniki gaan.

Een nieuwe migrantenkaravaan is vanuit Wit-Rusland op weg naar de grens met EU-buurland Polen. De Poolse eerste minister Mateusz Morawieck waarschuwt dat de migrantencrisis aan de grens met Wit-Rusland “de veiligheid en stabiliteit van de hele EU bedreigt”. “Het sluiten van de Poolse grens is in ons nationaal belang. Maar vandaag staan de stabiliteit en de veiligheid van de hele EU op het spel”, schreef hij op Twitter.

De regering in Warschau en de Europese Unie beschuldigen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko ervan migranten en vluchtelingen bewust naar de EU te sturen als vergelding voor de sancties tegen zijn land. Loekasjenko ontkent dit, maar verklaarde eerder wel dat hij niet langer mensen zou tegenhouden op hun weg naar een beter leven in het “gezellige Westen”.

Het Wit-Russische ministerie van Defensie noemde de beschuldigingen dinsdag/vadnaag “ongegrond en ongerechtvaardigd” en beschuldigde Polen er op zijn beurt van de spanningen te verhogen.

Litouwen, dat aan Polen en Wit-Rusland grenst, wil voor een maand de noodtoestand afkondigen in het grensgebied. De regering heeft daarvoor dinsdag een resolutie voorgelegd aan het parlement. De noodtoestand zal vanaf middernacht gelden aan de grens met Wit-Rusland en vijf kilometer landinwaarts, maar ook in de migrantenopvangcentra in Kybartai, Medininkai, Pabrade, Rukla en Vilnius. Maandag braken daar nog rellen uit.

In het grensgebied kwamen al verschillende mensen om. Veel migranten hopen via Polen in Duitsland te geraken.