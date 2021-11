Vlaams recyclagebedrijf haalt wereldrecord domino met laptops

Het Beringse bedrijf Out of Use heeft een wereldrecord binnengehaald: domino met laptops. Het recyclagebedrijf wil met het wereldrecord het hergebruiken van IT-materiaal stimuleren en onder de aandacht brengen. Met zo’n 752 laptops die omvielen doet Out of Use het heel wat beter dan het Chinese bedrijf Lenovo, dat het vorig record in handen hield. Zij lieten slechts 232 stuks vallen.