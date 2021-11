Training Mannschaft afgelast na positieve coronatest

Hansi Flick zag zijn eerste groepstraining in het water vallen door een positieve coronatest. — © Marcus Brandt/dpa

De identiteit van de besmette speler is niet bekend. Wel raakte nog bekend dat in totaal vijf spelers in quarantaine moesten.

De spelers van de Duitse nationale ploeg kwamen maandag samen in Wolfsburg om de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden op weg naar het WK in Qatar van eind volgend jaar af te werken.

Het team van bondscoach Hansi Flick, dat al zekerheid heeft over kwalificatie, ontvangt donderdag Liechtenstein en trekt op zondag naar Armenië. (belga)