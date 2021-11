“Een van de minst betrouwbare mensen die ik ooit ben tegengekomen in Wetstraat”: waarom De Wever zo zwaar uithaalt naar De Croo

“Alexander De Croo is een van de minst betrouwbare mensen die ik ooit ben tegengekomen in de Wetstraat. Dat is hard, maar ik kan dat met veel feiten onderpinnen.” Het zijn de woorden van N-VA-voorzitter Bart De Wever in een interview met Humo. Bikkelharde woorden, en nochtans is de kans groot dat De Wever Open VLD nodig zal hebben voor de verkiezingen in 2024. Waarom haalt hij dan zo zwaar uit?