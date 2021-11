Vijftien doden in Sri Lanka en in India na hevige regenval

Bij hevige regenval zijn in Sri Lanka tien en in India vijf doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Duizenden mensen zijn ontheemd. Het extreme weer van de voorbije dagen heeft ook veel schade aangericht aan huizen en de landbouw.

In Sri Lanka stierven vier mensen bij landverschuivingen in twee verschillende regio’s maandag. In Rambukkana, op zo’n 95 kilometer van hoofdstad Colombo, kwamen drie mensen van eenzelfde familie om. Een persoon kon gered worden. In de regio Narmmala stierf een 23-jarige vrouw bij een aardverschuiving. De andere zes dodelijke slachtoffers in het land kwamen zondag om het leven.

Heel wat landbouwgrond, waaronder rijstvelden, staat onder water. Meer dan vijftig huizen zijn beschadigd en verschillende wegen in verschillende delen van Sri Lanka kunnen niet worden gebruikt.

In India zijn in de deelstaat Tamil Nadu minstens vijf mensen omgekomen. Delen van de hoofdstad van de deelstaat Chennai zijn overstroomd, maar de situatie kan nog verergeren want het water begint uit de dammen te gutsen. Verschillende scholen en universiteiten blijven gesloten en inwoners worden gevaagd om thuis te blijven.