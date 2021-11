Premier De Croo: “Meer Europese steun voor grensinfrastructuur nodig”

De Europese Unie moet de lidstaten aan haar buitengrens meer steun bieden bij het bouwen van grensinfrastructuur. Dat vindt premier Alexander De Croo. Nu zich aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland een nieuwe migratiecrisis aan het voltrekken is, klinkt hier en daar de roep om met Europese middelen de bouw van een muur te financieren, maar dat is voor De Croo geen uitgemaakte zaak.

De premier gaf in de bevoegde Kamercommissie toelichting bij de Europese top van oktober. Hij ging daarbij ook in op de crisis aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen, waar zich de voorbije dagen duizenden migranten verzameld hebben. Polen zou al honderden migranten hebben tegengehouden die illegaal de grens probeerden over te steken, op aansturen van de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko, die zo probeert Europa onder druk te zetten. Maar omdat Polen de migranten tegenhoudt, dreigen ze vast komen te zitten in de bossen aan de grens.

Hulp aan Polen

Polen moet hulp krijgen om zijn grens te bewaken, vindt premier De Croo. “Zonder effectieve grensbescherming zit Europa in een bijzonder zwakke positie”, klonk het. “Investeringen in infrastructuur met Europese middelen moet mogelijk zijn, en die kan niet tot technologie worden beperkt. Maar wat die steun dan precies moet zijn, daar kan ik niet op vooruitlopen. Alles hangt af van de omgeving en van de problematiek die zich stelt. Zo is de situatie in bijvoorbeeld Griekenland helemaal anders dan aan de Pools-Wit-Russische grens.”

Door Europese financiering voor grensinfrastructuur mogelijk te maken, moet vermeden worden dat migranten de speelbal van de politiek worden, zei De Croo. “Maar ook als men investeert in infrastructuur, moeten de grondrechten nog steeds worden gerespecteerd.”

Muur

Op de Europese top werd al duidelijk dat de Commissie de bouw van een muur niet wil financieren, maar daarover sprak De Croo zich nu dus niet uit. Wie dat wel deed, was Karin Brouwers (CD&V), een partijgenote van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. “De bouw van een muur klinkt zwaar en doet mij denken aan wat een paar jaar geleden in de VS werd voorgesteld, maar indien nodig moeten we dat steunen”, verklaarde ze. “Onze grens moet worden bewaakt, maar er moeten deuren openblijven: mensen moeten asiel kunnen blijven aanvragen. Er is een evenwicht tussen een humaan en kordaat beleid nodig.”

Mahdi zelf haalde maandagavond uit naar het “misdadig spel” van Loekasjenko, maar sprak zich niet uit over Belgische steun voor de bouw van een muur. Wel zei ook hij dat de EU haar buitengrenzen nog meer moet versterken. “We moeten dergelijke degoutante praktijken een halt toeroepen”, verwees hij naar de Wit-Russische president.