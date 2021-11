Gazprom start met plan om Europese gasreserves aan te vullen

Een derde van het gas in Europa is afkomstig van Rusland. Europa kampt al maanden met fors stijgende gasprijzen, door een sterkere vraag wegens het economisch herstel na de coronacrisis. Een aantal landen schrijven de prijsstijgingen toe aan Moskou, dat ontkent daarvoor verantwoordelijk te zijn. De gasprijzen daalden eind oktober weer wat nadat de Russische president Vladimir Poetin Gazprom opdracht gegeven had de leveringen aan Europa op te trekken, na het aanvullen van de Russische reserves. Gazprom-topman Aleksej Miller had vervolgens te kennen gegeven dat die aanvulling van de Russische gasreserves rond zou zijn tegen 8 november.

De gasreserves in Europa bevinden zich op een dieptepunt, na een lange winter in 2020 en onvoldoende aanvulling sindsdien. Volgens Moskou heeft de Europese Unie de voorbije jaren de voorkeur gegeven aan gasaankopen op de markt, onderhevig aan prijsschommelingen, eerder dan langetermijncontracten te sluiten met Gazprom. Rusland wil meer gas leveren, maar wil ook terug naar de meerjarenleveringscontracten. In het Westen zijn ondertussen ook stemmen opgegaan die Moskou ervan beschuldigen moedwillig de prijzen onder druk gezet te hebben, om de indienstneming van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 te versnellen. Die is klaar voor gebruik maar wacht nog op groen licht van de Duitse regulator.