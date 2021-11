Kraan zakt weg in metersdiep keldergat tijdens werken: “Dit kon veel slechter afgelopen zijn”

Tijdens de afbraakwerken van een villa in Oostduinkerke is een grote kraan maandagmiddag plots gekanteld in een keldergat. De bestuurder maakte een stevige smak, maar bleef gelukkig ongedeerd.

Het ongeval op de weg gebeurde in de Mooi Verblijflaan in Oostduinkerke, vlak tegen het strand. Een oude villa wordt er momenteel gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouwproject en de afbraak- en grondwerken zijn volop bezig. Maandag in de late middag ging het plots volledig verkeerd. Een 20 ton zware afbraakkraan op rupsbanden met grijparmen kantelde plots om. De grote kraan bleek te zijn weg gezakt in een metersdiep keldergat.

De bestuurder bleef gelukkig ongedeerd. De kraan kantelde aan de rechterkant en de kraanmachinist werd opgevangen in zijn cabine. “Uiteraard ben ik wel flink geschrokken en maakte een stevige smak”, zegt de man. ”Maar gelukkig mankeer ik niks. Dit kon veel slechter afgelopen zijn als je uit de cabine zou geslingerd worden. Een collega van me op een andere werf maakte het ooit mee en verloor door het incident zijn ledematen. Nu is het eerder een ongelukkig zaak. We hebben de werken even moeten stilleggen tot we de beschikking hadden over een andere kraan. Dergelijke graafmachine kan 9 ton tillen dus de kraan zelf uit het keldergat halen is geen optie. We zullen gespecialiseerd transport zoals wellicht een kraan met hijsarm ter plaatse moeten roepen om het gevaarte uit het keldergat te halen.”