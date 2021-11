Man valt voorbijgangers aan met mes in Oslo, politie schiet dader dood

Noorse media publiceerden beelden van de aanval in de wijk Bislett, in het noorden van Oslo: de dader had een ontbloot bovenlichaam, en leek willekeurige mensen aan te vallen met een mes. Volgens de Noorse politie vielen er “meerdere slachtoffers” bij de aanval, waaronder ook een politieagent.

Een politiewagen zou de dader vervolgens hebben klemgereden door tegen een gebouw te rijden. Toen de man de agenten in de wagen wilde aanvallen, zou hij zijn neergeschoten. De dader werd nog overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis, maar zou daar zijn overleden.

Er zou geen sprake zijn van terreur. “We sluiten geen motieven uit, maar er is in dit stadium geen informatie die wijst op een terroristische aanslag,” zei inspecteur Egil Jørgen Brekke op een persconferentie.

De politie wilde geen details geven over de identiteit van de neergeschoten man. Volgens het Noorse dagblad Verdens Gang gaat het om een Russische man van in de dertig, die in 2019 al eens een mesaanval uitvoerde in Oslo en daarvoor in 2020 veroordeeld werd tot psychiatrische zorg.