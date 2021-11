Nieuwe manier om ‘Fort Europa’ te bestormen: simuleerden vluchtelingen medisch noodgeval om ‘noodlanding’ van vliegtuig af te dwingen?

Twaalf vluchtelingen staan dinsdag terecht in Spanje nadat ze een medisch noodgeval in scène gezet zouden hebben, zodat het vliegtuig waarop ze zich bevonden een noodlanding zou maken. Dat meldt El Pais.

De twaalf waren vrijdag ingescheept als passagiers op een vlucht van Air Arabia tussen het Marokkaanse Casablanca en de Turkse hoofdstad Istanboel. Hun vliegtuig moest omstreeks 19 uur een noodlanding maken, nadat één van de passagiers schijnbaar in een diabetische coma was gevallen. Nadat het vliegtuig geland was op de luchthaven van Palma op het eiland Mallorca, bleek dat medische noodgeval echter mogelijk slechts een list, en gingen 24 passagiers op de loop.

Twaalf van hen werden opgepakt, en staan nu terecht voor overtredingen van veiligheidsbepalingen in de luchtvaart en de publieke orde. Twee worden ook aangeklaagd voor het faciliteren van illegale immigratie. Twaalf anderen zijn nog op de vlucht.

Nieuwe strategie?

De politie onderzoekt nu of het medische noodgeval verzonnen was. Ze hebben daarbij speciale aandacht voor een Marokkaans Facebookbericht uit juli, waarin een oproep voor 40 vrijwilligers stond die zouden willen deelnemen aan “een experiment om Spanje illegaal binnen te raken”.

De man die ziek geworden zou zijn, werd na de noodlanding overgebracht naar een ziekenhuis in Palma, waar hij kerngezond werd bevonden. Ook hij werd opgepakt.