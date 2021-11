Hamas veroordeelt twee “collaborateurs” tot de dood

De islamitische beweging Hamas, die het bestuur voert over de Gazastrook, heeft drie Palestijnen ter dood veroordeeld. Twee van hen krijgen die straf wegens collaboratie met Israël, een andere wegens drugshandel, klinkt het dinsdag.

De militaire rechtbank van Hamas sprak elf andere vonnissen uit tegen “collaborateurs”, waaronder gevangenisstraffen van vier tot vijftien jaar en een levenslange celstraf.

Voor de doodstraf is volgens de Palestijnse wet in theorie de goedkeuring nodig van Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, maar Hamas houdt daar in Gaza geen rekening mee. Twee weken geleden werden nog zes mannen ter dood veroordeeld wegens collaboratie met Israël.

In 2005 trok het Israëlisch leger zich eenzijdig terug uit Gaza, waarna het in 2007 een blokkade oplegde aan het gebied toen Hamas de macht greep. Sindsdien hebben Hamas en Israël al vier bloedige oorlogen uitgevochten.