Meer dan halve ton cocaïne gestolen van Zuid-Afrikaanse politie

Dieven zijn in Zuid-Afrika aan de haal gegaan met 541 kilogram cocaïne die opgeslagen lag in een politiekantoor. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 13 miljoen dollar.

De cocaïne lag dit weekend in het kantoor van de Hawks-eenheid van de politie – gespecialiseerd in georganiseerde misdaad – in de kustplaats Port Shepstone in de oostelijke provincie KwaZoeloe-Natal. Dieven drongen het gebouw binnen door een raam en braken de beveiligde kasten open waarin de drugs lagen, zo maakte de politie dinsdag bekend.

Zuid-Afrika staat bekend als een belangrijk transitland voor de smokkel van illegale drugs van Latijns-Amerika naar Australië, Hongkong en Europa.