Vliegtuigen stijgen tegelijk op om open grenzen in de VS te vieren

De Verenigde Staten openden maandag opnieuw de grenzen, waardoor volledig gevaccineerde toeristen het land weer in mogen. Door de strenge Amerikaanse reisbeperkingen, die sinds begin 2020 van kracht waren, hadden veel landen geen toegang meer tot de VS. In de Britse luchthaven London Heathrow zijn voor de gelegenheid twee vliegtuigen tegelijk opgestegen. Bekijk het in de video hierboven. (fc)