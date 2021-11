Inwoners getuigen over enorme knal en trillende ramen, Defensie: “Het was niet door een F-16”

In Heist-op-den-Berg en de ruime regio daarrond werd maandagavond een hevige knal waargenomen. Mensen spreken van een enorm lawaai en trillende ramen. De meest logische verklaring lijkt een F-16 die door de geluidsmuur is gegaan, al ontkent Defensie dat in een reactie aan deze krant stellig.

De knal werd waargenomen na 19 uur. Veel mensen gingen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. De geluidsgolf veroorzaakte ook een storm aan reacties op sociale media, met meer dan duizend mensen verspreid over allerlei groepen die meldden dat ze het krachtige geluid gehoord hadden.

“Grond leek te beven”

Er kwamen het meest meldingen uit Heist-op-den-Berg, verspreid over alle deelgemeenten. Maar ook uit naburige gemeenten als Berlaar, Putte, Herenthout, Herentals, Lier, Westerlo en omgeving meldden mensen het voorval. Zelfs over de grens met Vlaams-Brabant of richting de Kempen werd de knal opgemerkt.

Mensen getuigen dat ze flink schrokken. “Ik dacht even dat er iemand in mijn voorgevel gereden was. De ramen trilden enorm”, klinkt het in Itegem. “De grond leek zelfs te beven, zo luid was het”, zeggen anderen. “Wij dachten aan een ontploffing”, zegt dan weer iemand uit Berlaar.

Supersonische knal

De logische verklaring lijkt een F-16 die door de geluidsmuur gegaan zou zijn. Dat gebeurt als zo’n toestel sneller dan het geluid vliegt. Op het moment dat de geluidsmuur doorbroken wordt, vliegt het vliegtuig zo snel dat het de eigen geluidsgolven inhaalt en er een schokgolf of supersonische knal ontstaat.

Maar dat scenario wordt stellig van tafel geveegd door de persdienst van Defensie. “Wij kunnen bevestigen dat de knal die gehoord werd níét afkomstig is van een van onze F-16-toestellen”, aldus een woordvoerder.

Op de sociale media van luchtmachtbasis Kleine-Brogel Air Base wordt geregeld aangekondigd wanneer een F-16 door de geluidsmuur zal gaan. De laatste keer gebeurde dat voor 5 november. Voor 8 november is er geen melding gebeurd.

De lokale politiezones uit de regio geven intussen aan dat er geen directe oorzaak bekend is die de knal kan verklaren. De oorzaak blijft dus voorlopig onduidelijk.