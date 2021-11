Tunesische manifestant overleden nadat hij wordt geraakt door traangas

Een Tunesische man is overleden nadat hij traangas had ingeademd dat door de politie was afgevuurd om manifestanten uiteen te drijven. Dat meldt zijn familie dinsdag. Het incident gebeurde op een protest tegen de heropening van een stortplaats.

De 35-jarige man overleed maandagavond in een ziekenhuis in Aguereb, een stad in de regio Sfax. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkende in een verklaring dat de man gewond was geraakt door traangas, en zei dat hij in het ziekenhuis was opgenomen voor een gezondheidsprobleem dat niets met de incidenten te maken had.

In Tunesië vinden al weken protesten plaats tegen de heropening van een stortplaats. Die werd eind september gesloten. De gemeenten in de regio weigerden vervolgens het afval op te halen, omdat de staat geen concrete oplossingen voor het afvalbeheerprobleem had gevonden.