Al twee maanden out bij Real, maar Bale trainde vanmorgen mee met Wales

Gareth Bale is bij Real Madrid sinds begin september op de sukkel met een hamstringblessure. Hij kwam een laatste keer in actie op 1 september met Wales tegen Finland, een invalbeurt van 9 minuten, en bij zijn terugkeer in Madrid kwam het probleem aan het licht.

In Madrid keek men vreemd op toen de Welshe bondscoach Robert Page acht dagen geleden Bale opnam in de 28-koppige selectie voor deze interlandperiode. Op dat moment had Bale nog geen enkele groepstraining afgewerkt met Real. Page bedaarde de gemoederen: “We zijn in dialoog met Real Madrid en alles is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.”

Bale ontbrak afgelopen weekend nog steeds in de selectie van Real voor de wedstrijd tegen Rayo Vallecano.

Maar vanmorgen trainde hij voor het oog van de fotografen mee met de selectie van Wales die zich voorbereidt op de interlands tegen Wit-Rusland (13/11) en België (16/11). Interessant detail: Bale heeft 99 caps achter zijn naam en kan in één van de komende wedstrijden zijn honderdste cap versieren.

Op de immer verhitte sociale media wekte de selectie van Bale wrevel op, als zou de Welshe aanvaller niet meer betrokken zijn bij Real Madrid, maar enkel nog bij de Welshe nationale ploeg.

Real-trainer Carlo Ancelotti sprak dat tegen: “Hij is nog steeds betrokken. Als hij effectief helemaal hersteld is, dan zijn we blij dat hij met de nationale ploeg kan spelen. Het zal hem in staat stellen om minuten te maken zodat hij in een betere conditie kan terugkeren.”

Bale zit bij Real Madrid al een tijdlang op een zijspoor en zijn contract loopt in juni van 2023 af. De relatie met Zidane was onderkoeld, maar met de huidige Real-coach Carlo Ancelotti heeft hij een betere band. Hoewel het vaststaat dat Bale de club komende zomer verlaat, gaat men ervan uit dat Ancelotto pragmatisch genoeg is om hem te gebruiken als Bale fit is en van nut kan zijn.