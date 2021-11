QUIZ. Scoorden deze Rode Duivels nu wel of niet op weg naar Qatar? Doe de test!

De Rode Duivels kunnen tegen Estland en Wales zekerheid verwerven over deelname aan het WK 2022. Dat Romelu Lukaku met enkele doelpunten andermaal van goudwaarde was, kunnen we u al verklappen. Maar weet u nog of de volgende 10 Rode Duivels wel of niet wisten te scoren in de WK-kwalificatiecampagne?